شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عمر عن صورته بعلم فلسطين: أحلى صورة في حياتي والان مع تفاصيل الخبر

نشر الفنان عصام عمر، صورة له على حسابه بموقع انستجرام، وهو يرتدي دبوس علم فلسطين، وعلق عصام عمر، أحلى صورة فى حياتي علشان فلسطين فيها"، وجاء ذلك خلال حضوره العرض الخاص لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" في مهرجان فينيسيا.



عصام عمر مرتديا دبوس علم فلسطين



عصام عمر مرتديا دبوس علم فلسطين



فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بطولة عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء وسما إبراهيم. ومعهم المخرج والكاتب خالد منصور والمنتجون رشا حسني ومحمد حفظي، بالإضافة إلى فريق العمل السيناريست محمد الحسيني، مدير التصوير أحمد طارق ومصممة الملابس ناردين إيهاب، والمونتير أحمد الجندى والموسيقار أحمد مصطفى زكى ومصمم الصوت محمد صلاح، مصمم الإنتاج مارك وجيه، ومحمد جمال الـ Line Producer.

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو حصل على جائزة خدمات الهوية البصرية وخدمات DCP لمشروع في مرحلة ما بعد الإنتاج، المقدمة من شركة Creative Media Solutions في الدورة الخامسة من أيام عمان لصناعة السينما وسوق عمان للمشاريع، كما حصل الفيلم أيضًا على عدد من منح الإنتاج من بينها منحة إنتاج صندوق البحر الأحمر السينمائي لدعم الأفلام، ومنحة إنتاج الأفلام الروائية الطويلة للصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق، ومنحة الإنتاج السينمائي من المنظمة الدولية الفرانكفونية.