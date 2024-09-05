شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والد المنتجين طارق وأحمد الجناينى ظهر اليوم من مسجد الشرطة بزايد والان مع تفاصيل الخبر

يشيع جثمان والد المنتجين طارق وأحمد الجنايني، بعد صلاة ظهر اليوم الخميس من مسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن في مقابر العائلة ب 6 أكتوبر، وأعلن طارق عن وفاة والده يحيى الجنايني، وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك، حيث كتب، "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" توفى إلي رحمة الله والدي الغالي الحاج يحيى الجنايني ".

وأضاف طارق:" يتم تشييع الجنازة الخميس 5 سبتمبر بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن في مقابر العائلة ب 6 أكتوبر، طريق الواحات ويقام العزاء إن شاء الله الأحد ٨ سبتمبر بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".