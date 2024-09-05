شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "مقسوم" يمثل مصر في مهرجان كازابلانكا للفيلم العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك فيلم "مقسوم" في المسابقة الرسمية للدورة الخامسة من مهرجان كازابلانكا للفيلم العربي والذي يعقد في الفترة من 6 وحتى 13سبتمبر الحالي في مدينة الدار البيضاء.

فيلم "مقسوم" بطولة الفنانة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات، وكان الفيلم قد حصل على جائزة مؤخرا في مهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته الأخيرة.