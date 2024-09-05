بلاقي فيكي.. شعر

ياسر رشاد - القاهرة - من بين ثمار الإبداع المتناثرة هنا وهناك، تطفو على السطح قطوف دانية، تخلق بنضجها متعة تستحق التأمل، والثناء، بل تستحق أن نشير إليها بأطراف البنان قائلين: ها هنا يوجد إبداع..

هكذا تصبح "قطوف"، نافذة أكثر اتساعًا على إبداعات الشباب في مختلف ضروبها؛ قصة، شعر، خواطر، ترجمات، وغيرها، آملين أن نضع عبرها هذا الإبداع بين أيدي القراء، علّه يحصل على بعض حقه في الظهور والتحقق.

"سمية عبدالمنعم"



بلاقي فيكي نفسي في وقت م الأوقات

بلاقي فيكي حلم كان جوايا ومات

اصل (العتمة) لماتعشش ف حياتنا

تموت فينا أحلامنا وأيام العمر بتمر

وتاخد أحلى ما فينا وتدينا المر

زي قطر ماشي بدون قضبان

مسيره هيرسي على شط العمر

زي شجر الصبر وشوكه وطعمه المر

أيوه بننسى أحلامنا

أيوه بنتوه والتوهة بتمحي ملامحنا

مافضلش غير خطوط رسمتها على وشوشنا

آلام وأوجاع العمر

والفجر شقشق بعد ما الشيب طل

يا فجر جيت متأخر ليه

دي (الضلمة) سرقت أحلامنا

وتاهت بينا أيامنا

واهي أيام وبتعدي مابنحسبهاش والعمر بيمر

بنتشابه في أحلامنا ويمكن حتى ملامحنا لكن..

لكل كتاب عنوان وصفحاته بيطويها العمر