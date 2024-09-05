التفاصيل الكاملة لمسلسل "ديبو" بطولة محمد أنور قبل عرضه

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر الجمهور عرض المسلسل الجديد "ديبو" للفنان الكوميدي محمد أنور،والذي يواصل تصوير مشاهده في العمل للإنتهاء منها لأنه من المقرر عرضه يوم 13 سبتمبر الجاري على أحدى المنصات الإلكترونية.

محمد أنور

أحداث مسلسل ديبو

يتكون مسلسل ديبو من 12 حلقة، وتدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى ديبو يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب.

محمد أنور

أبطال مسلسل ديبو

مسلسل ديبو، بطولة محمد أنور، إخراج أحمد عبدالوهاب، تأليف إيهاب بليبل، ومن المقرر أن يشارك فيه العديد من النجوم وضيوف الشرف الذين سيتم الكشف عنهم تباعًا.

محمد أنور

فيلم جوازة توكسيك

على الجانب الآخر، يعرض للفنان محمد أنولا حاليًا فيلم جوازة توكسيك ، ويشارك في بطولته كلًا من: الفنانة ليلي علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، ملك قورة وتامر هجرس ومن إخراج محمد كريم وتأليف لؤي السيد.



أحداث فيلم جوازة توكسيك

في إطار كوميدي تدور الأحداث حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟