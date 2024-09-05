شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان والد المنتج طارق الجنايني لمسجد الشرطة بزايد والان مع تفاصيل الخبر

وصل منذ قليل جثمان والد المنتج طارق الجنايني، لمسجد الشرطة بالشيخ زايد، لصلاة الجنازة عليه وتشيعه لمثواه الأخير، وحرص عدد من الفنانين على حضور الجنازة ومنهم الدكتور أشرف زكي والفنان صبري فواز، والفنان أحمد طارق نور والفنان محمد فراج والفنان هشام ماجد.

وأعلن طارق عن وفاة والده يحيى الجنايني، وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك، حيث كتب، "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" توفى إلي رحمة الله والدي الغالي الحاج يحيى الجنايني.

وأضاف طارق:" يتم تشييع الجنازة الخميس 5 سبتمبر بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن في مقابر العائلة ب 6 أكتوبر، طريق الواحات ويقام العزاء إن شاء الله الأحد ٨ سبتمبر بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".



أحمد الشامي



أحمد داوود



الدكتور أشرف زكي



الدكتور عمرو الليثي



الفنان صبري فواز



الفنان ماجد الكدواني



جانب من الجنازة



جنازة والد المنتجين طارق وأحمد الجنايني



صفي الدين محمود وصبري فواز



طارق الجنايني



عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (3)



كزبرة ونور النبوي



ماجد الكدواني



محمد سلام وطارق الجنايني (2)



محمد سلام وطارق الجنايني (3)



محمد شاكر خضير