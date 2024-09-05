شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أشرف الغزالى:إنشاء مدينة Meta Nile Verse يهدف لمواكبة التطورات المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج أشرف الغزالي رئيس قناة النيل الثقافية، عن تأسيس وإنشاء مدينة "ميتا نايل فيرس" (Meta Nile Verse) كأول مدينة للفنون والثقافة والإعلام على مستوى الشرق الأوسط في فضاء عالم "الميتافيرس"، بهدف مواكبة التطورات المستقبلية في المجالات الفنية والثقافية والإعلامية.



وقال الغزالي إنه انتهى بالفعل من إنشاء المدينة، بمشاركة مهندسي البرمجة الدكتور مصطفى فتحي والمهندس حازم الحداد، ليتخطى الأمر مرحلة الفكرة التي راودته منذ أكثر من عام إلى حيز التنفيذ، مضيفا أن المدينة تضم ﻣﺴﺮحا ﻣﻨﻮعا ﻟﻠﻌﺮوض اﻟﻔﻨﯿﺔ والحفلات الغنائية، وهو ﻣﺴﺮح اﻓﺘﺮاﺿﻲ ﺛﻼﺛﻲ اﻷﺑﻌﺎد ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ العروض الحية ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﯿﺘﺎﻓﯿﺮس، ﻣﻤﺎ ﯾﺘﯿﺢ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ﻓﺮﺻﺔ ﺣﻀﻮر اﻟﻌﺮوض واﻟﺤﻔﻼت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ واﻟﻔﺮﯾﺪة ﻣﻦ ﻧﻮعها لكبار النجوم في مصر والعالم العربي.



وأوضح أن المدينة تضم كذلك استوديوهات ﺗﺨﯿﻠﯿﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ أنواع اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ التفاعلية، إضافة إلى دار ﻋﺮض ﺳﯿﻨﻤﺎﺋﻲ ودرامي ومسرحي ﻣﻔﺘﻮح ﺛﻼثي اﻷﺑﻌﺎد ﻣﺒﺘﻜﺮ وﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر، لتقديم أﺣﺪث اﻷﻓﻼم واﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺔ واﻟﺪراﻣﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ المشاهدين اﻵﺧﺮﯾﻦ، وإﻗﺎﻣﺔ ﺣﻠﻘﺎت ﻧﻘﺎﺷﯿﺔ وتفاعلية ﻣﻊ ﺻﻨﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﯿﺔ.



وأشار الغزالي إلى أن المدينة تضم أيضا متحفا فنيا افتراضيا يتيح لزواره التجول داخله ومشاهدة المقتنيات بصورتها الحقيقية، إضافة إلى منطقة ترفيهية ﺛﻼﺛﯿﺔ اﻷﺑﻌﺎد ﺗﻀﻢ أﻟﻌﺎبا ﺗﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة وﻣﻄﻮرة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ لكافة اﻷﻋﻤﺎر، وﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺬب ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت واﻟﺸﺒﺎب واﻷطﻔﺎل.



ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم افتتاح المدينة للزوار خلال الأيام المقبلة بحفل غنائي ضخم لأحد نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث يجرى حاليا الاتفاق معه لإحياء الحفل على مسرح المدينة، ليصبح أول حفل غنائي في عالم الميتافيرس بالشرق الأوسط، كما يجرى حاليا الإعداد لعرض عدد من الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية عبر دار العرض بالمدينة بعد تجهيزها لتناسب تقنيات العرض في فضائيات هذا العالم.