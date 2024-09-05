شكرا لقرائتكم خبر عن أبو وأحمد داود والشامي يؤدون صلاة الجنازة على والد المنتج طارق الجنايني والان مع تفاصيل الخبر

حرص الفنان أبو والفنان أحمد داود، والفنان تميم يونس والفنان أحمد الشامي علي تأدية صلاة الجنازة على والد المنتج طارق الجنايني، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، كما حرص عدد من الفنانين حضور الجنازة منهم الدكتور أشرف زكي والفنان صبري فواز، والفنان أحمد طارق نور والفنان محمد فراج والفنان هشام ماجد.

وأعلن طارق عن وفاة والده يحيى الجنايني، وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك، حيث كتب، "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" توفى إلي رحمة الله والدي الغالي الحاج يحيى الجنايني.

وأضاف طارق:" يتم تشييع الجنازة الخميس 5 سبتمبر بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن في مقابر العائلة ب 6 أكتوبر، طريق الواحات ويقام العزاء إن شاء الله الأحد ٨ سبتمبر بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".



أحمد الشامي



أحمد داوود



الدكتور أشرف زكي



الدكتور عمرو الليثي



الفنان صبري فواز



الفنان ماجد الكدواني



جانب من الجنازة



جنازة والد المنتجين طارق وأحمد الجنايني



صفي الدين محمود وصبري فواز



طارق الجنايني



عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (3)



كزبرة ونور النبوي



ماجد الكدواني



محمد سلام وطارق الجنايني (2)



محمد سلام وطارق الجنايني (3)



محمد شاكر خضير