شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبدالعزيز: سعيد بإطلاق اسمي على مهرجان المسرح العربي الدورة الـ 5.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، مهرجان المسرح العربى فى دورتة الخامسة "دورة الفنان كريم عبد العزيز"، تحت رعاية الاستاذ الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، وإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية، وإدارة الفنان محمد عصمت مدير المهرجان، وتحتضن محافظة الإسكندرية المهرجان، فى الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر المقبل.

وأرسل الفنان كريم عبد العزيز رسالة حب بالفيديو، لصناع الدورة الخامسة من مهرجان المسرح العربي وجاء فيها: "أخواتي وأساتذتي وزملائي مهما تحدثت وشرحت لكم عن شعوري وامتناني وشكري لإطلاق اسمي علي هذه الدورة، لن أقدر علي وصف قدر سعادتي، وبالأخص لأن هذا التكريم جاء من مكان عزيز جدا على قلبي، حيث أني خريج أكاديمية الفنون من المعهد العالي للسينما قسم إخراج.

وأضاف: "إن فرحتي كبيرة لأن الذي جمعنا هو الفن، الذي من وجهة نظري من أهم الأشياء الموجودة علي الكرة الأرضية، وربنا يقدركم علي الفن وعلي الرسالة وعلي تحمل المسئولية، ودائما ناجحين ومتفوقين وفنانين، وكل عام وأنتم بألف صحة وسلامة، وأكرر شكري لكل أساتذتي وكل القائمين علي المعهد وشكري لكل اخواتي الطلبة، وأتمنى لكم كل الخير والتوفيق في حياتكم القادمة".

وأعرب الفنان محمد عصمت مدير مهرجان المسرح العربي، عن بالغ سعادته برسالة الفنان الكبير كريم عبد العزيز، التي تمثل دفعة قوية لكل صناع المهرجان من طلاب أكاديمية الفنون، لمواصلة العمل بكل جدية ومسؤولية، لتقديم دورة تليق بنجم مصر والوطن العربي الفنان كريم عبد العزيز، وذلك استكمالاً لنهج مهرجان المسرح العربي في تكريم كبار النجوم، حيث كرم المهرجان في الدورة الثالثة اسم الفنان محمد صبحي، وحملت الدورة الرابعة اسم النجم الفنان ماجد الكدواني.

ومن المقرر أن يضم المهرجان هذا العام 7 عروض مسرحية، تتنافس علي جوائز الدورة الخامسة، وتقام العروض علي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، على أن يقام حفلي إفتتاح وختام المهرجان في دار الأوبرا المصرية ، أوبرا سيد درويش وتقام علي هامش المهرجان عدد من الورش الفنية المميزة.