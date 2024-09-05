شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقي يشارك في تشييع جثمان والد طارق وأحمد الجنايني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المشاركة في تشييع جثمان يحيى الجنايني، والد المنتجين طارق وأحمد الجنايني، والتي أقيمت ظهر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

كما حضر الجنازة عدد من نجوم الوسط الفني، أبرزهم: أشرف زكي، أحمد داود، صبري فواز، والفنان أحمد طارق نور والفنان محمد فراج والفنان هشام ماجد.

وكان طارق الجنايني أعلن عن وفاة والده يحيى الجنايني، من خلال حسابه بموقع فيس بوك، حيث كتب، "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" توفى إلي رحمة الله والدي الغالي الحاج يحيى الجنايني.

وأضاف طارق:" يتم تشييع الجنازة الخميس 5 سبتمبر بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن في مقابر العائلة ب 6 أكتوبر، طريق الواحات ويقام العزاء إن شاء الله الأحد ٨ سبتمبر بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".



عمرو الفقي



أحمد الشامي



أحمد داوود



الدكتور أشرف زكي



الدكتور عمرو الليثي



الفنان صبري فواز



الفنان ماجد الكدواني



جانب من الجنازة



جنازة والد المنتجين طارق وأحمد الجنايني



صفي الدين محمود وصبري فواز



طارق الجنايني



عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (3)



كزبرة ونور النبوي



ماجد الكدواني



محمد سلام وطارق الجنايني (2)



محمد سلام وطارق الجنايني (3)



محمد شاكر خضير