شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز..حالة فنية خاصة بنجاح كبير X السينما والدراما للمسرح في2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم كريم عبد العزيز انتعاشته الفنية الكبيرة الذى يعيشها في السينما والدراما خلال الفترة الأخيرة إلا أن تلك الانتعاشة في 2024 تشهد حالة مختلفة لنجم لا يدخر مجهوداً على تقديم أدوار مختلفة وأعمال عديدة ما بين المسرح والدراما إلى السينما الذى يتصدر بها كافة الإيرادات كلما دخل بمشروع فنى.

كريم عبد العزيز والحشاشين في 2024

على مستوى الدراما قدم كريم عبد العزيز مسلسل الحشاشين الذى يعد أحد أهم الأيقونات الدرامية خلال السنوات الأخيرة، وذلك عبر دور حسن الصباح مؤسس الطائفة الأكثر إثارة للرعب بالتاريخ على مستوى الإغتيالات.

كريم عبد العزيز في السينما

خلال الفترة الأخيرة تم الإعلان عن دخول كريم عبد العزيز مشروع سينمائى جديد تقدم فيه البطولة النسائية أمامه ياسمين صبرى، وهو الفيلم الذى نال اهتماماً كبيراً نظراً للجماهيرية الكبيرة الذى يتمتع بها كريم عبد العزيز الذى دوماً ما تنال أعماله اهتماماً خاصاً من قبل جمهوره مع كل جديد يقدمه في أي عمل يدخله.

كريم عبد العزيز في المسرح

قدم كريم عبد العزيز خلال عام 2024 بمسرحية السندباد التي عرضت ضمن فعاليات مهرجان العلمين بالدورة الثانية الأخيرة من المهرجان، في إطار تعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية، وهي من بطولة: كريم عبد العزيز، نيللي كريم ، ويزو، مصطفى خاطر، ساميّ مغاوري، وغيرهم من الفنانين، ومن إخراج أحمد الجندي.