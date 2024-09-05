شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تعلق الجمهور بمسلسل "عمر أفندى" قبل عرض الحلقة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلق الجمهور بمسلسل عمر أفندى منذ عرض الحلقات الأولى، و تداول الكل على السوشيال ميديا مقاطع من المسلسل و الكلام الذى يردده أبطال العمل مثل " حاجة 13 خالص ودى حاجى ألماظات جدا، مشيدين باداء و تمثيل الأبطال و طريق الإخراج و أنهم يتمنون أن يذهبوا لزمن الاربعينات مرة أخرى، كما يطالبون بالجزء الثانى للمسلسل لتعلقهم به و أنهم لا يستطعون تخطى جمال المسلسل، ونال العمل اشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل كبير.

مسلسل عمر أفندى بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، محمد عبدالعظيم، ميران عبد الوارث، إسماعيل فرغلي، ميمي جمال، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

وتدور الأحداث حول أحمد حاتم الذى يعيش في الوقت الحالي ومتزوج من ميران عبد الوارث ولديه ابنة، لكن تأخذ الأحداث منحى دراميا شيقا مع عودته بالزمن إلى فترة الأربعينيات، من خلال سرداب في منزل والده، حيث يقع في حب فتاة أخرى تجسدها آية سماحة، ما يؤدي إلى تعقيدات في علاقاته العاطفية.