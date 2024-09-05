صور جديدة لنجوم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو بمهرجان فينيسيا



ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت فعاليات اليوم الثامن بالدورة الـ 81 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، بالسجادة الحمراء والعرض الرسمي للفيلم المصري "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، ثم أُقيم مؤتمر صحفي مع أبطال العمل وكان أبرزهم عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، والكلب رامبو، وأيضًا المخرج والكاتب خالد منصور والمنتجون محمد حفظي، رشا حسني، بالإضافة إلي فريق العمل السيناريست محمد الحسيني، مدير التصوير احمد طارق بيومي، مصممة الملابس ناردين إيهاب، المونتير أحمد الجندي، الموسيقار احمد مصطفى زكي، مصمم الصوت محمد صلاح، مصمم فني وديكور مارك وجيه، محمد جمال الـمنتج منفذ وعدد من فريق العمل.



وتمكن الكلب "رامبو" من أن يحدث حالة من البهجة والمرح بتواجده على الريد كاربت للفيلم وبالبدلة الرسمية، كما أكد فريق العمل على سعادتهم من ردود الفعل والإشادات التي تلقوها من الجمهور والحضور بعد عرض الفيلم حيث استمر التصفيق لمدة تزيد عن 5 دقائق، مؤكدين أن ماحدث بمثابة حلم وتحقق بأن يكون العرض الأول العالمي للفيلم في مهرجان بحجم فينيسيا.



واكد مخرج الفيلم خالد منصور، أن الفيلم واجه الكثير من العقبات، فلقد كانت التصوير كله تقريبا خارجي، فنحن صورنا في 35 لوكيشن تقريباً، لأنه فيلم روائي طويل ويحتاج أكبر عدد من أماكن التصوير، ولقد كانت كلها جديدة يتم التصوير فيها لأول مرة، ولذلك كل من شاهد الفيلم أو جزءاً منه، كان تعليقه أن الفيلم فريش لا يشبه عملاً عُرض قبل ذلك".

بينما قالت المنتجة رشا حسني، " ان صعوبات الفيلم الكثيرة جعلتنا نستغرق وقتاً أكثر في التصوير والحمد لله نجحنا أن ننفذ الفيلم، ويخرج إلى النور ويكون عرضه العالمي الأول في أقدم مهرجان في العالم ومن أهم المهرجانات السينمائية، وخاصة في ظل عدم تواجد مشاركة للأفلام المصرية في المهرجان منذ 12 عاماً".