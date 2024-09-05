فيديو| عمرو دياب يرقص مع إحدى الفتيات من الساحل الشمالي والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله النجم عمرو دياب وهو يستمتع بعطلته في الساحل الشمالي.

وظهر عمرو دياب وهو رفقة إحدى الفتيات وسط أنباء عن دخوله في علاقة رومانسية جديدة، إذ لم تفارقه الفتاة وظل عمرو يرقص معها على أنغام أغنيته "خلص على قلبي".

وانهالت التعليقات من الجمهور :" قصة حب جديدة، إيه الجمال دا، الهضبة يعمل اللي هو عايزة، عمرو دياب شباب لايق عليه الحب".

أحيا عمرو دياب مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام وسط حضور جماهيري ضخم، وقدم باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

يحيي النجم عمرو دياب حفلًا غنائيًا يوم الجمعة 27 سبتمبر الجاري ضمن فعاليات مهرجان سماء العلا بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب حفل غنائي آخر يوم 24 أكتوبر المقبل في الكويت.

يذكر أن آخر ما طرحه عمرو دياب عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" كانت ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة" التي طرحها خلال الفترة الماضية.

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