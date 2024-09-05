شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تطرح أغنية "قطة" بتوقيع عزيز الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة مى كساب، أحدث أغنياتها "قطة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والتى صورته على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أمين نبيل، وشاركها فى التمثيل بالكليب مؤمن نور، والكليب من اخراج ميا المهدي.

وحلت الفنانة مى كساب ضيفة على برنامج "العالم علمين" ضمن حلقات "حد النجوم" على قناة cbc مع الإعلامية منى عبد الغنى، وقدمت خلال الحلقة الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المجهود الكبير الذى تبذله في مهرجان العلمين، مشيرة إلى أنها تتمنى دائما الفن المصري في ريادة وتقدم، والفنانون المصريون قادرون على الإبداع في ظل ظروف دائما تخدمهم وتجعل الفنان المصري دائما في الصدارة.

يذكر أن آخر أغنيات مي كساب، أغنية بعنوان "بيقولوا قوية" والتى طرحتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات طارق على، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وميكس وماستر جورج يعقوب.