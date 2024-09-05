شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد تعيش نشاطا سينمائيا مكثفا وتنتظر 5 أفلام جديدة والان مع تفاصيل الخبر

تعيش الفنانة مايان السيد حالة من النشاط الفني خلال الفترة الأخيرة، وتحديداً على مستوى السينما حيث ترتبط بعدد من الأفلام الجديدة سواء التي انتهت من تصويرها أو التي تستعد للبدء فيها، وبدأت مايان مؤخراً تصوير فيلم "نجوم الساحل" مع المخرج رؤوف السيد – مخرج فيلم الحريفة الذى حقق نجاحاً كبيراً هذا العام، والفيلم يشارك في بطولته إلى جانبها أحمد داش، علي صبحي، وأحمد عبد الحميد.

مايان السيد تشارك أيضاً في فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" الذي انطلق تصويره الشهر الماضي، والعمل بطولة منة شلبى، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، ميان السيد، حسن مالك، ومن من تأليف من تأليف محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.

وإنتهت مايان السيد مؤخراً من تصوير فيلم "قصر الباشا" بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، أحمد فهيم، أمير صلاح الدين، صدقي صخر، محمد القس، نبيل عيسى، حمزة العيلي، نانسي صلاح، محمد مرزبان والسعودية سمية رضا، وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

كما انتهت مايان السيد من تصوير فيلم "ولنا في الخيال حب" الذي تعتبره التجربة الأقرب إلى قلبها ومقرر إعلان موعد عرضه قريباً، والفيلم بطولة أحمد السعدني، عمر رزيق، وإخراج وتأليف سارة رزيق، تدور أحداث الفيلم الرومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تتغير حياته بشكل غير متوقع بعد أن تقتحمها طالبة شابة، مما يجعله مضطرًا لمواجهة مشاعره نحوها، بينما تتعقد علاقتها بحبيبها.

مايان السيد تنتظر أيضاً عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" الذى تم الانتهاء من تصويره منذ عامين وما زال لم يتم تحديد موعد عرضه، والفيلم المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، وتشهد الأحداث مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.



مايان السيد من فيلم ولنا فى الخيال حب