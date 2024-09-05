شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وتظهر بلوك جديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت النجمة غادة عبد الرازق بعيد ميلاد ابنتها روتانا الـ 35، وظهرت بلوك جديد ومختلف بعدما قصت شعرها وغيَرت لونه وبدت أصغر سناً، نشرت غادة صور احتفالها بعيد ميلاد ابنتها على حسابها بموقع انستجرام وانهالت التعليقات التي تشيد باللوك الجديد الذي جعلها أكثر شباباً.

ووجهت غادة عبد الرازق رسالة إلى إبنتها روتانا في عيد ميلادها الـ 35، حيث كتبت على انستجرام: "كل سنه وإنتي طيبه وعيد ميلاد سعيد لأجمل بنت فى الدنيا ويارب دايما في سعادة، إنتي أجمل حاجة حصلتلي في حياتي يا روتانا وربنا كرمني بيكي وشكراً إنك هدتيني كمان أجمل حفيدتين في الدنيا".



رسالة غادة عبد الرازق لابنتها

يذكر أن غادة عبد الرازق عُرض لها مؤخراً في السينمات فيلم "تانى تانى" والى شارك في بطولته أحمد آدم، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي: وعدد آخر من الفنانين: ومن تأليف محمد نبوي وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل ودارت أحداثه في إطار لايت كوميدى.

وقدمت غادة عبد الرازق في رمضان، مسلسل صيد العقارب وشارك في بطولته: رياض الخولي، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، محمد نجاتي، مي القاضي، ميار الغيطي، محمد علي رزق، مجدي بدر، سامية عاطف، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، رحاب عرفة، ريم المصري والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.



غادة عبد الرازق وابنتها وصديقة ابنتها



غادة عبد الرازق تبرز قصة شعرها الجديدة



النجمة غادة عبد الرازق



غادة عبد الرازق بلوك مفاجئ



غادة عبد الرازق بإطلالة شبابية



غادة عبد الرازق بلوك جديد



غادة عبد الرازق تقبل ابنتها روتانا فى عيد ميلادها



جانب من عيد ميلاد ابنة غادة عبد الرازق



غادة عبد الرازق وشقيقها وابنتها روتانا



غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلاد ابنتها