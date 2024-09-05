شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الثاني من Arcane يضم أغنية جديدة.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية أن الموسم الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة Arcane سيضم أغنية جديدة بعنوان "Paint The Town Blue"من تأليف Ashnikko والمقرر طرحه في نوفمبر المقبل عبر منصة نتفليكس الأمريكية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن منصة نتفليكس الأمريكية أطلقت المقطع الدعائي الكامل الأول للموسم الثاني والأخير من مسلسل Arcane، وبالإضافة إلى كونه النظرة الأكثر شمولاً على ما يمكن أن يتوقعه المعجبون عن المسلسل المقرر طرحه في نوفمبر، يقدم المقطع الدعائي الأغنية الأولى من الموسيقى التصويرية للموسم الجديد، الأغنية تأتي بعنوان "Paint The Town Blue" وهي تعاون مع مغني الراب والمغني وكاتب الأغاني Ashnikko.

وسينتهي مسلسل Arcane بالموسم الثاني القادم، حيث أصدرت نتفليكس مقطعًا دعائيًا تشويقيًا وبعض الصور الأولى للفصل الثاني والأخير من مسلسلها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

