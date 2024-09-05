شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا ودنيا سمير غانم أول حضور عزاء والد المونتيرة منة جاب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المونتيرة منة جاب الله، زوجة الفنان أمير شاهين، في تلقى العزاء في والدها اللواء مصطفى جاب الله، وهو في نفس الوقت حما المنتج احمد عبد العاطي، حيث يقام العزاء بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، حضر من نجوم الفن يسرا، دنيا سمير غانم، اسلام جمال، ايمي.

يشار إلى أن السيناريست عمرو محمود ياسين، أعلن خبر وفاة حما الفنان أمير شاهين، ووالد المنتج أحمد عبد العاطي، من خلال منشور على موقع فيس بوك كتب فيه: "أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى إخوتي وأصدقائي الأعزاء، المنتج أحمد عبد العاطي والفنان أمير شاهين، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، اللواء مصطفى جاب الله غازي، حماهما الكريم".

وأضاف: "كما أعزي الأعزاء ماجد ومها ومنة ومحمود جاب الله، في وفاة والدهم الغالي، نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".