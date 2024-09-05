شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تطرح سادس أغانيها بعنوان "قالك نسيني" والان مع تفاصيل الخبر

طرحت النجمة شيرين عبد الوهاب أحدث أغانيها بعنوان "قالك نسيني" على حسابها بموقع X وباقى حساباتها على منصات السوشيال ميديا، والأغنية من من كلمات تامر حسين، الحان مدين، توزيع موسيقي توما، ميكس وماستر توما، صولو كيبورد شاهي، جيتار أصلان، كورال شيرين وهانا.

"قالك نسيني" هي الأغنية السادسة من ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد، بعدما طرحت على مدار الأسابيع الماضية 5 أغاني: هي "عسل حياتي" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع النابلسي، "ومازال عالبال" من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما.

وطرحت شيرين عبد الوهاب أيضاً "بتمنى أنساك"، كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس توما، "إللى يقابل حبيبي" من كلمات تامر حسين وألحان عزيزالشافعي وتوزيع وميكس أمين نبيل، "هنحتفل" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

ودشنت شيرين عبد الوهاب حساب جديد على تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك، وكذلك قناة جديدة على تطبيق تليجرام، لتنشر عليهما الأغانى الجديدة، هذا بالاضافة إلى قناتها الرسمية على تطبيق واتساب التى تعلن من خلالها الأخبار الجديدة وتنشر تفاصيل أغانيها قبل طرحها.