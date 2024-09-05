ماجد الكدواني وعمرو الليثي ونور النبوي في جنازة والد المنتج طارق الجنايني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في تشييع جثمان والد المنتج طارق الجنايني من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد ظهيرة اليوم الخميس الذي أعلن نجله عن وفاته أمس الأربعاء.

وجاء من بين الحضور الفنان ماجد الكدواني، الإعلامي عمرو الليثي، الفنان الشاب نور النبوي، الفنان الشاب أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة"، الفنان أحمد داود، الفنان أشرف زكي، الفنان صبري فواز، الفنان محمد فراج، الفنان تميم يونس.

وكتب طارق الجنايني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توفي إلي رحمة الله والدي الغالي الحاج يحيى الجنايني، وسيتم تشييع الجنازة غداً الخميس ٥ سبتمبر بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ،والدفن في مقابر العائلة بمدينة ٦ أكتوبر، طريق الواحات".

وأضاف: "سيقام العزاء إن شاء الله يوم الأحد ٨ سبتمبر بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

وكان المنتج طارق الجنانيني، أعلن تصوير الجزء الثاني من فيلم الحريفة، تمهيدًا لعرضه في السينمات العام المقبل.

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بحضور أشرف زكي و محمد فراج.. تشييع جنازة والد المنتجين طارق وأحمد الجنايني