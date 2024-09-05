شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وعبير صبرى وهانى رمزى فى عزاء والد المونتيرة منة جاب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء فى والد المونتيرة منه جاب الله، زوجة الفنان أمير شاهين، وحما المنتج أحمد عيد العاطي المقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث حضر الفنانون هانى سلامة، إلهام شاهين، نجلاء بدر، عبير صبرى، رانيا فريد شوقي، هاني رمزى، شاندو.

كما حضر أيضاً جومانا مراد، الكاتب الصحفي خالد صلاح وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن، والمؤلف عمرو محمود ياسين، والمنتج عادل حسني، إيهاب فهمي، والإعلامية بوسى شلبي، بالاضافة إلى تواجد يسرا ودنيا سمير غانم واسلام جمال فى بداية العزاء.

يشار إلى أن السيناريست عمرو محمود ياسين، أعلن خبر وفاة حما الفنان أمير شاهين، ووالد المنتج أحمد عبد العاطي، من خلال منشور على موقع فيس بوك كتب فيه: "أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى إخوتي وأصدقائي الأعزاء، المنتج أحمد عبد العاطي والفنان أمير شاهين، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، اللواء مصطفى جاب الله غازي، حماهما الكريم". وأضاف: "كما أعزي الأعزاء ماجد ومها ومنة ومحمود جاب الله، في وفاة والدهم الغالي، نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".



بوسى شلبي



نجوم الفن فى عزاء والد المونتيرة منة جاب الله



جومانا مراد وعبير صبرى



عبير صبرى



الهام شاهين وعبير صبرى



نجلاء بدر

خالد صلاح من عزاء والد المونتيرة منة جاب الله