شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى ومحمد رياض ورانيا محمود ياسين فى عزاء والد المونتيرة منة جاب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل توافد نجوم ونجمات الفن على مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتقديم واجب العزاء، في والد المونتيرة منة جاب الله زوجة الفنان أمير شاهين وحما المنتج أحمد عبد العاطي، حيث حضر منذ قليل الفنانة رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض، الفنانة نيرمين الفقى، المخرج أكرم فريد، السيناريست أيمن سلامة والإعلامي طارق علام.

وحرض على تقديم واجب العزاء أيضا، هانى سلامة، إلهام شاهين، نجلاء بدر، عبير صبرى، رانيا فريد شوقي، هاني رمزى، شاندو، جومانا مراد، الكاتب الصحفي خالد صلاح وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن، والمؤلف عمرو محمود ياسين، والمنتج عادل حسني، إيهاب فهمي، والإعلامية بوسى شلبي، بالاضافة إلى تواجد يسرا ودنيا سمير غانم واسلام جمال فى بداية العزاء.