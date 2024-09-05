ماذا حدث مع محمود حافظ خلال تصوير المشاهد الأولي من "الاختيار" ؟

ياسر رشاد - القاهرة - حكى الفنان محمود حافظ موقفًا من تصوير مسلسل «الاختيار»، حيث قال إن بعض المخرجين أحيانًا يتفاءلون به في تصوير المشاهد الأولى للعمل، وبالفعل كان أول مشهد تصوير في مسلسل «الاختيار» مع هو، وكان يصور فيلم آخر في ذلك الوقت ولم يكن قد نام لمدة 24 ساعة لكنه كان يجب أن يركّز لتوصي المشاهد الأولى في المسلسل لأنه يمكن إذا قدم أداء ضعيف أن يؤثر على باقي الممثلين، فقال: «كنا بنصور في بلد أرياف جنب القرية الذكية، قمت شغلت طرمبة المية وغسلت وشي علشان أفوق، وبالفعل روحت التصوير وكملت 18 ساعة بعد 24 ساعة ما كنتش نايم فيهم»

كشف الفنان محمود حافظ موقف دعم الزعيم عادل إمام له حيث قال: “الزعيم كلمني في مرة، وهو بيختار شخص أو اتنين في كل موسم وفجأة يتصل بيهم، وأنا مش قريب من الزعيم، لكن اشتغلت مع ابنه محمد إمام عملين، فكلمني المنتج طارق الشورى قال لي فيه حد عاوز يكلمك، قلت آلو، ومن أول آلو ما كنتش مصدق إن الزعيم هو اللي بيكلمني وبيقول لي إنت ضحكتني واستمتعت بيك، فده بيزيدني ثقة ويقول لي إني ماشي في طريقي الصحيح”.

محدش كان له فضل عليّ لكن بمجهودي

وأضاف محمود حافظ: “الحاجات لما بتتبني براحة بتطلع ثابت في مكانك، وأنا الحمد لله محدش كان له فضل عليا لكن بمجهودي، وفيه ناس دعمتني حتى لو بكلمة أو طبطبة عليا وكانوا بيقولولي كمل استمر وده كان مهم بالنسبة لي”.

وأكد الفنان محمود حافظ أن مسلسل السبع وصايا كان وش الخير عليه من خلال شخصية الدوكش وهي اللي عرفتني بالسوق وفيه ناس فكروا إني مش مصري أول ما ظهرت.

وأضاف: ثم بدأ الانتشار مع بين السرايات والأسطورة وكلبش والممر والاختيار ودي محطات هي اللي رفعتني، المخرج خالد مرعي قال لي في (السبع وصايا): أنا سلمتك للساحة فخد بالك من اختياراتك.

وتحدث محمود حافظ عن دوره فى مسلسل عمر أفندي قائلًأ: “اشتغلت مع المخرج عبد الرحمن أبو غزالة قبل كده لما كان مساعد إخراج وهو من زمان كان عاوز يخرج عمل يكون فتحة خير عليه بجد، ولما كلمني في شخصية أباظة عجبتني التركيبة من اللي قالهولي فهو نوعية من الأدوار اللي تركيبتها حلوة، الشر اللذيذ مش اللي الناس تتضايق منه زي الأستاذ توفيق الدقن وأستاذ عادل أدهم، ومتوقعتش النجاح الكبير دا للمسلسل”.

وأضاف الفنان محمود حافظ، أنه لم يتخوف من المشاركة في دوره بمسلسل «عمر أفندي»، الذي يعرض حالياَ، موضحًا أن السيناريو أعجبه للغاية

أحمد حاتم نجم محترم وناجح

وأضاف الفنان محمود حافظ، خلال تصريحات تليفزيونية :«المخرج عبدالرحمن أبوغزالة، كلمني في الدور وعجبني تركيبته وهو مخرج شاطر وناجح، وشخصية أباظة موجودة في الحياة وبها الخير والشر وأحمد حاتم نجم محترم وبحبه على المستوى الشخصي والفني».

مصور أحبطني فى بداية حياتي

وأشار الفنان محمود حافظ، إلى أن هناك مصور أحبطه في بدايته لذلك كان بعيدا عن اللقاءات التلفزيونية في بداية حياته، موضحًا أن البعض ينتقده بسبب صوته العالي في أعماله.

واختتم الفنان محمود حافظ حديثه قائلًا: «السوشيال ميديا سلاح ذو حدين فيها حاجات كويسة وحاجات وحشة زي ما حصل مع النجم محمد فؤاد ناس كتير جات عليه في بداية المشكلة وبعدها ناس أتعاطفت معاه علشان شافت الحقيقة من الطرفين».

قصة مسلسل عمر أفندي

مسلسل "عمر أفندي" مكون من 10 حلقات فقط، وتأخذ الأحداث منحنى دراميًا شيقًا مع عودة عمر بالزمن إلى فترة الأربعينيات، وذلك حول شخصية "عمر" التي يجسدها أحمد حاتم ويقع في حب آية سماحة ويعيشان قصة حب رومانسية، يعود عمر فجأة إلى أربعينيات القرن الماضي، ويقع في حب رانيا يوسف، الأمر الذي سيؤدي إلى تعقيدات في حياته وعلاقاته العاطفية.

أسرة مسلسل عمر أفندي

مسلسل عمر أفندي يشارك في بطولته بجانب أحمد حاتم كل من: آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة.