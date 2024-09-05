زوجة عصام صاصا تكشف لـ "الخليج 365" حقيقة المطالبة بخلوة شرعية مع زوجها بالسجن

ياسر رشاد - القاهرة - تواصلت "الخليج 365" مع جهاد زوجة عصام صاصا لتكشف حقيقة الأنباء التي تداولت بشأن الخلوة الشرعية بينها وبين عصام صاصا فى السجن.

رد زوجة عصام صاصا على الخلوة الشرعية بينها وبين عصام صاصا فى السجن

وقالت زوجة عصام صاصا فى تصريحات خاصة: "لم أنفي أو أؤكد الأمر حاليًا وأنا أعانى من ضغط عصبي وحالتي النفسية سيئة ومترددة فى اتخاذ القرار".

عصام صاصا وزوجته

وأضافت: “سأتحدث عن الأمر فى تصريحات صحفية خلال الأيام المقبلة بعد التواصل مع المحامي الخاص بي”.

وكانت أثارت زوجة المطرب الشعبي عصام صاصا الجدل خلال الساعات الماضية، حيث تداولت أنباء حول مطالبتها بخلوة شرعية مع زوجها داخل السجن.

أنباء عن الخلوة الشرعية بين عصام صاصا وزوجته:

وزعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على موقع الفيديوهات القصيرة التيك توك، بأن زوجة عصام صاصا تطلب من المحامي تقديم طلب خلوة شرعية مع زوجها داخل السجن.

عصام صاصا وزوجته

زوجة عصام صاصا تتجاهل الأنباء المتداولة:

على الرغم من تداول الخبر على نطاق واسع إلا أن زوجة الفنان الشعبي المسجون، تلتزم الصمت ولم تخرج بالرد على الأمر أو التوضيح.

الجمهور يعلق على قرار زوجة عصام صاصا:

تسببت الأنباء المنتشرة في اثارت الجدول حول الجمهور، حيث جاءت التعليقات كالتالي: الخلوة الشرعية للمعتقلين بالسنين مش 6 شهور".

عصام صاصا وزوجته

وعلق آخر قائلًا: "حقها دا جوزها بدل ما تعمل حاجة وحشة محترمة والله صاصا اختار صح".

كما تساءل البعض عن معنى كلمة الخلوة الشرعية .

حكم الخلوة الشرعية في السجون

وقالت دار الإفتاء المصرية؛ إن يجوز شرعًا اختلاء المسجون بزوجته، وكذلك المسجونة بزوجها؛ حيث راعى الإسلام إشباع حاجات الإنسان المادية والروحية للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، حتى عَدَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحق من الصدقات التي يثيب الله عليها؛ فقال: «وفي بُضع أحدكم صدقة»، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدُنا شهوتَه ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرامٍ أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» رواه مسلم.

وأضافت دار الإفتاء أن العقوبة في الإسلام شخصية؛ فلا تتعدى الجاني إلى غيره، وفي ذلك يقول تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [فاطر: 18]، والأمر في تنظيم هذا الأمر راجع إلى ولي الأمر.

وتابعت دار الإفتاء أن راعى الإسلام إشباع الحاجات المادية والروحية للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، وهذا من مظاهر الوسطية والتوازن في الشريعة الغراء، كما أن شخصية العقوبة مبدأ من مبادئ الإسلام، فلا يؤخذ شخص بجريرة غيره مهما كانت القرابة، وفي ذلك يقول تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [فاطر: 18]، ويقول تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: 46].

وأكدت دار الإفتاء أن قد جعل الشرع الشريف لكلٍّ من الزوجين حقوقًا وواجبات تجاه الآخر، ومن هذه الحقوق المعاشرة الزوجية بمعناها الخاص، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن من حق الزوجة على زوجها أن يعاشرها مرة في كل طُهرٍ أو شهرٍ على الأقل ما لم يكن عذر شرعي يحول بينه وبينها؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 222].

وأشارت دار الإفتاء أنه على الزوج شرعًا أن يُحَصِّنَ زوجته ويَعفَّها حسب حاجتها في التحصين، وفي ذلك يقول الإمام الغزالي رحمه الله في "إحياء علوم الدين" (2/ 50): [وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليالٍ مرةً، فهو أعدل؛ إذ عدد النساء أربعة، فجاز التأخير إلى هذا الحد. نعم، ينبغي أن يزيد أو ينقص بحسب حاجتها في التحصين؛ فإن تحصينها واجب عليه].

أزمة عصام صاصا:

تصدر مطرب المهرجانات عصام صاصا التريند، وذلك بعد جلسة محاكمته أمام هيئة المحكمة فى اتهامه بتزوير محرر رسمى، والجلسة برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين وائل فاروق وسمير صلاح وبحضور عبدالرحمن رأفت وكيل النيابة وسكرتارية أيمن أحمد عبداللطيف.

عصام صاصا

وأكد عصام صاصا إنه كان فى دبي وتلقى اتصالًا هاتفيًا من أحد أفراد أسرته لإخباره أنهم حرروا توكيلًا لأحد المحامين.

وأضاف صاصا: " قولتهم أما تعملوا التوكيل متسلمهوش لحد، عندما علمت أن التوكيل فيه مشكلة طلبت من شقيقي عدم إرسال التوكيل لأحد".



وكشفت تحقيقات النيابة، فى القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، اتهام كلا من محمد طه طلعت 24 سنة طالب، محبوس، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب هارب، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.



وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهرى قاما بتزوير توكيل رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب بالاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره، مستغلين الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب، وذلك بأن اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور.

ظهرت ملامح عصام صاصا مختلفة أثناء جلسة محاكمته في قضية التزوير المتهم فيها، حيث اختلفت ملامح عصام صاصا تماما عما كانت عليه منذ 18 يوما، في يوم الحكم عليه في قضية الدهس والقتل الخطا وتعاطى المخدرات يوم 11 أغسطس، ولكن ظل المصحف هو الحاضر بين الجلسة الماضية وجلسة اليوم.

ولأول مرة يظهر مطرب المهرجانات عصام صاصا، بالبدلة الزرقاء ويظهر على وجهه ملامح الحزن وشعره قصير للغاية، وسط حضور هيئة الدفاع عنه.

وكشفت تحقيقات النيابة، فى القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، اتهام كلا من محمد طه طلعت 24 سنة طالب ،محبوس، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب هارب، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.

وأشارت تحقيقات النيابة ، أن محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهري طالب قاما بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب بالاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره، مستغلين الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب وذلك بان اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور.

مازال الحزن يسيطر على أسرة عصام صاصا، وذلك بعد الحكم عليه بالحبس لمدة ٦ أشهر.

انهار مطرب المهرجانات عصام صاصا بالبكاء بعد الحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر.

عصام صاصا

وقضت محكمة جنايات الجيزة، في ثاني جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا، لاتهامه بالتسبب في وفاة سائق عقب دهسـ ـه على الطريق الدائري، بمعاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل وانقضاء الدعوى الجنائية في تهمة القتل الخطأ.

وتصدر مطرب المهرجانات عصام صاصا، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل، وذلك بعد جلسة محاكمته اليوم أمام محكمة جنايات الجيزة، فى اتهامه بالقيادة تحت تأثير مخدر وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

عصام صاصا بالكلابشات

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزورى، وعضوية المستشارين محمد أنور وبهاء محمد عطية أمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.

كان تسلم ضباط مطار القاهرة الدولي، مطرب المهرجانات عصام صاصا، وسط حراسة أمنية، بعد قدومه من دولة الإمارات.

وأحالت نيابة العمرانية، في وقت سابق، عصام طه طلعت الشهير بـ"عصام صاصا"، 24 عاما، طالب ومطرب، لأنه في يوم 6 مايو بدائرة قسم الطالبية بمحافظة الجيزة، أحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الميثامفيتامين المخدر بغير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الامفيتامين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، واحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها، وأحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت وقررت نيابة جنوب الجيزة، إحالة عصام صاصا مطرب المهرجانات، وشقيقه وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تزوير توكيلات لانتداب محامِ لـ«الأول» بعد سفره خارج البلاد عقب قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه، لتأمر عقب ورود تقرير الطب الشرعي بتعاطيه مواد مخدرة أثناء قيادته سيارته بضبطه وإحضاره.

عصام صاصا

كان قاضي المعارضات، أمر تجديد فترة الحبس الاحتياطي لـ«محمد»، شقيق عصام صاصا، لاتهامه بتزوير توكيل في الشهر العقاري لأخيه، لمدة 15 يومًا، فيما كانت النيابة العامة في الجيزة، قررت إخلاء سبيل متعهدة حفلات تُدعى سارة خليفة، عقب سماع إفادتها حول الواقعة وملابساتها.

وكانت النيابة، قررت صرف زوجة شقيق عصام صاصا من سراي النيابة عقب الاستماع لأقوالها على سبيل الاستدلال- في اتهام زوجها بتزوير توكيل شهر عقاري لصالح شقيقه، إذ جاء قالت إنها لم تعلم شيئًا عن الواقعة.

حادث عصام صاصا:

كانت أصدرت نيابة العمرانية، قرارًا بضبط وإحضار عصام صاصا، مطرب المهرجانات، في واقعة اتهامه بدهس أحد الأشخاص أعلى الطريق الدائري بالطالبية.

جاء القرار عقب ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن إيجابية تعاطي عصام صاصا للمواد المخدرة وقت قيادته لسيارته، أثناء حادث دهس المجني عليه وقتله عن طريق الخطأ.

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بـ مطرب المهرجانات عصام صاصا ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، حيث تسلمت جهات التحقيق المختصة تقرير تحليل المخدرات الخاص بالمطرب عصام صاصا بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها.



وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش وكذا الترامادول، وأيضًا مشتقات الميثامفيتامين، وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس شاب أعلى الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.

عصام صاصا

ووفقًا لذلك فقد يواجه عصام صاصا اتهامات جديدة في واقعة دهس عامل، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة القتل الخطأ فقد يواجه أيضًا تهمة قيادة مركبة تحت تأثير المخدر وأيضا تهمة تعاطي المواد المخدرة والتي يحاكم عليها أمام محكمة الجنايات.

وكان قد غادر مطرب المهرجانات عصام صاصا قسم شرطة الطالبية، عقب انتهائه من إجراءات إخلاء سبيله وسداد 30 ألف جنيه الكفالة المالية التي قدرتها النيابة العامة، وذلك عقب وصوله من مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل المخدرات وبيان تعاطيه مواد مخدرة أو مسكرة وقت وقوع الحادث، الذي تسبب في قتل أربعيني عن طريق الخطأ.

وكانت أصدرت نيابة العمرانية 9 قرارات وكلفت الأجهزة الأمنية بتنفيذها وتضمنت:

عصام صاصا

أولًا: يصرف المدعو جمال مفتاح أحمد محروس من سراي النيابة.



ثانيًا: يرسل المتهم عصام صاصا إلى مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة بول ودم لبيان عما إذا كان متعاطي لأي مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه وإعداد تقرير مفصل يعرض علينا فور الانتهاء منه.

ثالثًا: عقب تنفيذ البند ثانيًا يخلى سبيل المتهم عصام طه طلعت مهني إذا سدد ضمانا ماليًا مبلغ وقدرة ثلاثون ألف جنيه ماليًا وفي حالة العجز عن السداد يعرض علينا للنظر، في أمر حبس المتهم.

رابعًا: يكلف مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس، وكذا بيان ما به من إصابات وسببها وكيفية حدوثها، وعما إذا كانت هي المتسببة في الوفاة من عدمه، وكذا بيان عما إذا كان يوجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

خامسًا: عقب تنفيذ البند رابعًا وفي حالة عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة يصرح بدفن جثمان المتوفى ولأسرته خالص العزاء من النيابة العامة.

عصام صاصا



سادسًا: ترفق رخصتى القيادة والتسيير الخاصين بالمتهم عصام طه بأوراق القضية.

سابعًا: يكلف أحد المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص حالة السلامة والمتانة للسيارة المضبوطة والرقيمة " س ي ر 1438 وكذا فحص سلامة المكابح وآلة التنبيه مع إعداد تقرير مفصل يعرض علينا في حينه.

عصام صاصا

ثامنًا: يوالى التحفظ على السيارة المضبوطة لحين صدور قرار اخر بشأنها.

تاسعًا: ينتدب أحد الضباط بمعاينة مكان ارتكاب الواقعة لبيان عما إذا كانت هناك ثمة كاميرات بمحيط الحادث من عدمه وفى الحالة الأولى تفريع محتوى تلك الكاميرات في ساعة وتاريخ حدوث الواقعة.

عصام صاصا



وتسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو أوراق قضية إحالة عصام صاصا مطرب المهرجانات المتهم بالقتل الخطأ والتسبب فى وفاة عامل عقب دهسه بسيارته لتحديد دائرة جنايات مختصة لبدء محاكمته.

من هو عصام صاصا ؟

عصام صاصا هو مغني شعبي مصري الجنسية، والذي حقق شهرة كبيرة عبر قناته على موقع اليوتيوب، حيث يقدم من خلالها الأغاني الشعبية المصرية التي أصبحت شعبية جدًا و تحظى بنجاح كبير. وقد أدى هذا النجاح إلى اهتمام عدد من شركات الإنتاج بالتعاقد معه، لتقديم مزيد من الأغاني من المهرجانات على منصات متعددة، مثل يوتيوب وأنغامي وسبوت فاي وغيرها من المنصات.

ومن أهم أغاني المهرجانات التي قدمها عصام صاصا، الأغنية الشهيرة ” كنت فاكرين حد مني “، بالإضافة إلى أغاني أخرى مثل “معايا أنا متجيش من طيبتي “، “أنا مصدوم”، “بطلة حكايتي” والعديد من الأغاني الأخرى التي حققت شهرة ونجاحًا كبيرًا في مسيرته الغنائية في مصر.

عصام صاصا

عصام صاصا ونجاح الأغاني الشعبية:

يعتبر عصام صاصا أحد أشهر المغنيين في مصر، ويعتبر أحد أكثر الأسماء التي ابتكرت الأغاني الشعبية المصرية. يبلغ من العمر 22 عامًا، وهو مصري الجنسية ومسلم الديانة. نجح في أن يبدو من أفضل المطربين في مصر، وقدم العديد من المهرجانات الجميلة التي حازت على إعجاب الجماهير في العديد من الدول العربية.

ولد في مدينة نصر في عام 1997، بالإضافة إلى ذلك، فقد برهن عن نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، وله العديد من الصفحات الرسمية التي ينشر من خلالها أعماله الغنائية وصور الشخصية.

أغانٍ حققت نجاحًا لعصام صاصا:

حقق الفنان الشاب نجاحًا كبيرًا من خلال العديد من المهرجانات التي أصدرها، و حصلت على أكثر من عشرة مليون مشاهدة، مثل “مهرجان فراولة” و”مهرجان مع سامر المدني” و”مهرجان عايشها لوحدى”، بالإضافة إلى غيرها من المهرجانات التي لها أهميتها في مجال الأغنية الشعبية المصرية.

وكان حرص مطرب المهرجانات عنبة، على توجيه رسالة إلى مطرب المهرجانات عصام صاصا، وذلك بعد صدور قرار حبسه لمدة 6 أشهر بتهمة دهسه لمواطن وقتله بالخطأ.



الناس باعتك من أول غلطة وأنا فى ضهرك:

كتب عنبة من خلال «ستوري» عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»: «ياه على الدنيا.. الناس نسيت أن عصام صاصا فرحهم كتير ومع أول غلط وغصب عنه باعوه، وأنا محلتيش غير الدعاء ليك يا أخويا وفي ضهرك طول العمر».