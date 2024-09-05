"بتوقيت بكين".. السفير على الحفني يستعرض أهم ملامح الشراكة الصينية الإفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - استضاف برنامج "بتوقيت بكين" سفير مصر الأسبق فى بكين السفير على الحفني حيث تناول اللقاء قمة منتدى التعاون الصيني-الإفريقي 2024 (فوكاك) الذى يعقد فى بكين خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر ويمثل تطور كبير فى مستوى العلاقات بين الصين والدول الإفريقية خاصة وأن موضوع القمة هو "التكاتف لدفع التحديث وبناء مجتمع صيني أفريقي رفيع المستوى ذي مستقبل مشترك".



كما أن قادة الدول الإفريقية الأعضاء في المنتدى سيحضرون الى ممثلي المنظمات الإقليمية الإفريقية والمنظمات الدولية المعنية وإن اجتماع منتدى التعاون الصيني-الإفريقي هذا العام سيكون المرة الرابعة التي يعقد فيهاالمنتدى في شكل قمة، حيث سيعمل الجانبان من خلاله على تجديدالصداقة بشكل مشترك ومناقشة التعاون ورسم خريطة المستقبل.



تجدر الإشارة أن اجتماعات كبار المسؤولين والوزراء عقدت يومي 2 و3 سبتمبر على التوالي، للتحضير للقمة. كما ان خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر، ستقام سلسلة من الأنشطة بما في ذلك الاجتماعات الموازيةرفيعة المستوى ومؤتمر رواد الأعمال الصينيين الأفارقة والاجتماعات الثنائية. يذكر أن"هذه هي المرة الثانية التي تجتمع فيها أسرة الصين وإفريقيا في بكين بعد قمة منتدى التعاون الصيني-الإفريقي 2018".



ويأتي هذا المنتدى الصيني الأفريقي في وقت يراقب فيه القادة الأفارقة عن كثب الصراع على الهيمنة والموارد في القارة بين الولايات المتحدة والصين.