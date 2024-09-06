شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وكريم محمود عبد العزيز ونجوم الفن فى حفل زفاف محمود شاهين (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مدير التصوير محمود شاهين بحفل زفافه على عروسه مها جبريل وسط حضور الأسرة والأهل والأصدقاء المقربين، وأدى العروسان رقصات رومانسية وشاركهما أصدقاؤها.

وحرص على الحضور الفنان إلهام شاهين عمة العريس، وأمير شاهين عمه، والمخرجة منال الصيفي، والفنانة إلهام صفي الدين ابنة عمته، كما حضر كريم محمود عبد العزيز، نسرين إمام، هاجر الشرنوبي، محمد عز، سارة عبد الرحمن، وئام مجدي، المخرج حسام الحسيني، السيناريست تامر حبيب.

محمود شاهين

يذكر أن آخر أعمال محمود شاهين فى السينما هو فيلم "شقو" الذى عرض فى عيد الفطر الماضي، وهو من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.



إلهام شاهين وابنة إخيها إلهام صفي الدين



هاجر الشرنوبى ومحمد عز



وئام مجدى مع العريس محمود شاهين



كريم محمود عبد العزيز



نسرين إمام



جانب من حفل زفاف مدير التصوير محمود شاهين