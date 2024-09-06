شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى غريب يصور شمس الزناتى مع محمد إمام ويحضر لفيلم الشاطر مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من النشاط الفنى يعيشها الفنان مصطفى غريب فى الفترة الحالية حيث يصور حاليا فيلم شمس الزناتى مع النجم محمد إمام، والمقرر طرحه فى السينمات فى الموسم السينمائى المقبل من إخراج عمرو سلامة، وتأليف محمد الدباح.

ويشارك في بطولة فيلم شمس الزناتى عدد كبير من الفنانين بجانب محمد إمام، وهم أسماء جلال، بيومى فؤاد، وعدد كبير من الفنانين، بالإضافة إلى قائمة بضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم.

كما يحضر مصطفى غريب للمشاركة فى بطولة فيلم الشاطر بطولة النجم امير كرارة وتشارك فى البطولة النسائية النجمة هنا الزاهد، والفيلم من إخراج أحمد الجندى، ومن المقرر البدء فى تصويره خلال الشهر الجارى.

ويستعد الفنان مصطفى غريب لفيلم "المستريحة" الذى يجسد فيه نجل الفنانة ليلى علوى، وهو الفيلم الذى يقوم بتصويره خلال الفترة الحالية منذ انتهاء موسم دراما رمضان الماضى، وذلك بعدما بزغ نجم مصطفى غريب في مسلسل الكبير حينما لعب دور العترة نجل الفنان أحمد مكى والفنانة رحمة أحمد