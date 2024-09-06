شكرا لقرائتكم خبر عن رنا رئيس تجسد 3 شخصيات فى انترفيو.. والعرض11 الشهر الجارى على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق عرض مسلسل "انترفيو"، أول بطولة مطلقة للفنانة الشابة رنا رئيس، حيث ينطلق العمل بداية من يوم 11 سبتمبر الجاري على منصة watch it الإلكترونية.

وتجسد رنا رئيس خلال المسلسل 3 شخصيات مختلفة ليس لهم علاقة ببعضهم البعض، وذلك حسب تصريحاتها لـ ”الخليج 365”، حيث قالت إنها تعتبر هذه التجربة من أصعب التجارب التي مرت بها، مشيرة: "أنا بعمل خلال المسلسل 3 شخصيات مختلفة ما لهومش علاقة ببعض وما بيتقابلوش فى أى حاجة، وهو تجربة مختلفة ليا، يارب يعجب الناس"، كما أعربت عن حبها لشغل المنصات الإلكترونية، قائلة: "أنا بحب شغل المنصات جدا لأنه قريب من السينما".

ويشارك فى بطولة المسلسل بجوار رنا رئيس، كل من: خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف أبرزهم إسعاد يونس، وإخراج أحمد خالد أمين.

وكانت منصة watch it طرحت برومو تشويقي لمسلسل إنترفيو، ويوضح البرومو أن رنا رئيس وخالد شباط دخلا في علاقة حب قوية أثناء أحداث الحلقات، كما أن تلك العلاقة باءت بالفشل بسبب خلافات في وجهات النظر والطباع والعقلية، ما يجعل المشاهد في ترقب شديد حول تلك العلاقة وأحداثها.