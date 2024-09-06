شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تبدأ تصوير مسلسل تقاطع طرق وسامى الشيخ يشارك فى البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ النجمة حنان مطاوع تصوير مسلسلها الجديد تقاطع طرق خلال أسبوعين، مع المخرج أحمد حسن، ومن تأليف حاتم حافظ، حيث تجرى جلسات عمل مع صناع المسلسل للوقوف على التفاصيل الأخيرة فى السيناريو وباقى التفاصيل تمهيدا لبدء التصوير، حيث قررت شركة أروما استديوز المنتجة للعمل بدء التصوير خلال أسبوعين من الأن.

وتعاقدت اروما مع الفنان سامى الشيخ ليقدم دور البطولة أمام حنان مطاوع، فيما تجرى الشركة حاليا التعاقدات مع الفنانين المرشحين خلال الايام المقبلة، وذلك بعد تألقه فى مسلسل الحشاشين الذى غرض فى رمضان الماضى

يشار إلي أن حنان مطاوع قدمت آخر أعمالها مسلسل "صوت وصورة" بطولة نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.



