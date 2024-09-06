أحمد عز يعود إلى “فرقة موت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاد الفنان أحمد عز عاد إلى تصوير فيلمه الجديد “فرقة الموت” بعد توقفات عدة خلال الفترة الماضية، وذلك لأسباب عدة كان أهمها الانتهاء من تصوير فيلم “أولاد رزق 3″، وعرض مسرحيته “ملك والشاطر” خلال “موسم الرياض”.

وفيلم “فرقة الموت” هو أكثر أفلام أحمد عز التي استغرقت وقتاً طويلاً في التصوير طوال مشواره الفني، ولذلك طلب عز من صنّاع العمل الإسراع في الانتهاء من التصوير، وهو ما اضطر مخرج الفيلم لوضع جدول عمل بحيث ينتهي التصوير آخر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل ليكون جاهزاً للعرض مطلع العام 2025.

يُذكر أن “فرقة الموت” رُصدت له ميزانية إنتاجية ضخمة، ويلقى دعماً من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، وهو بطولة: أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أمينة خليل، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب.

والفيلم مأخوذ عن أحداث حقيقية، ومن نوعية أعمال الأكشن التشويقية التاريخية، وتدور أحداثه في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي في صعيد مصر، ويجسّد خلاله أحمد عز شخصية ضابط، ويدخل في صراعات مع “خُط الصعيد” الذي يقدّم دوره آسر ياسين.