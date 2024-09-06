هنا الزاهد تتعاون للمرة الأولى مع هذا النجم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تنتظر الفنانة هنا الزاهد الانتهاء من تصوير فيلم “ري ستارت” مع النجم تامر حسني لتباشر تصوير فيلم جديد مع النجم أمير كرارة في تعاون هو الأول بينهما.

الزاهد تعاقدت أخيراً على مشاركة أمير كرارة أحدث أعماله السينمائية بعنوان “الشاطر”، حيث من المقرر أن تبدأ جلسات التحضير التي تسبق تصوير الفيلم بعد الانتهاء من تصوير فيلم “ري ستارت”.

فيلم “الشاطر” يدور في إطار اجتماعي كوميدي، وجارٍ حالياً الاتفاق على كل تفاصيله والتعاقد مع باقي الأبطال المشاركين فيه، وهو من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.

من ناحية أخرى، تواصل هنا الزاهد تصوير فيلم “ري ستارت” وتجسد فيه شخصية فتاة شعبية من شبرا، تعيش قصة حب خلال أحداث العمل الذى يدور في إطار اجتماعي كوميدي. والفيلم هو بطولة: تامر حسني، هنا الزاهد، عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ومن المقرر عرضه في موسم أفلام رأس السنة المقبل.