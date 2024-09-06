إلهام شاهين تكشف تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان الأفلام القصيرة جدا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تطلق في العين السخنة قريبا الدورة الأولى من «مهرجان الأفلام القصيرة جدًا» برعاية وزارة الثقافة المصرية وبرئاسة شرفية من الفنانة إلهام شاهين.

وكشفت شاهين أنه «تمت موافقة اللجنة العليا للمهرجانات على رعاية المهرجان الذي أعتبره نافذة جديدة للمواهب السينمائية الواعدة، أهم الأسماء التي عرفتها فنون صناعة الفيلم على مستوى العالم بدأت رحلتها من خلال الأفلام القصيرة ولهذا السبب يحتضن المهرجان كافة التجارب الإبداعية في مجال صناعة الأفلام القصيرة جدًا للهواة والمحترفين على حد سواء».

وقال الدكتور أسامة أبونار، رئيس المهرجان: «فكرة انطلاق مهرجان خاص بالأفلام القصيرة جدًا بدأت عام 2015، من خلال استضافة عروض المهرجان «تري كور» الفرنسي لأكثر من 9 سنوات، وكانت مصر من أوائل الدول التي كانت تعرض أفلامه في وقت واحد إلى جانب30 دولة تقريبا حول العالم».

وأضاف: «نسعى من خلال المهرجان إلى نشر ثقافة مشاهدة الأفلام القصيرة جدًا، الصعبة في تنفيذها وتحتاج إلى صناع لديهم رؤية فنية عالية لأنهم مطالبون بعرض فكرة فيلمهم خلال مدة لا 5 دقائق».

ويتضمن المهرجان مسابقات للفيلم الروائي، والوثائقي والتسجيلي، ومشروعات التخرج بالنسبة للطلبة الدارسين في الكليات، والمعاهد السينمائية المتخصصة.

وقال نائب رئيس المهرجان السيد زياد باسمير: «إن المهرجان يعتبر تحديا صعبا، لأن حجم إنتاج هذا النوع من الأفلام كبير جدًا بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وسوف تتضمن الدورة الأولى منه عروضا سينمائية، وندوات مختلفة تناقش، وتحلل وتضع نقاطا مضيئة في طريق الواعدين والمواهب بهدف نقل، وتبادل الخبرات السينمائية.