عماد متعب وحسام الحسيني.. 10 صور لنجوم الفن والرياضة بحفل زفاف نجل شقيق إلهام شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب

تصوير- هاني رجب

حرص عدد من نجوم الفن والرياضة على حضور حفل زفاف نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين، مدير التصوير محمود شاهين، الذي أقيم مساء الخميس في أحد الأماكن بمنطقة المنصورية، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وكان من أبرز الحضور لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، عماد متعب، وزوجته يارا نعوم، والفنان حسام الحسيني، حيث حرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية مع الفنانة إلهام شاهين وتهنئة العروسين بمناسبة دخول عش الزوجية.

وشهد حفل الزفاف توافد العديد من النجوم، منهم الفنان كريم محمود عبد العزيز، السيناريست تامر حبيب، والفنانة ناهد السباعي.

وتوجهت إلهام شاهين إلى حفل الزفاف عقب حضورها عزاء والد زوجة شقيقها، الفنان أمير شاهين، الذي أقيم مساء الخميس في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، منهم هاني سلامة، الإعلامية بوسي شلبي، محمد رياض، عبير صبري، نيرمين الفقي، رانيا محمود ياسين، إيهاب فهمي، الإعلامي طارق علامة، النجمة يسرا، ودنيا سمير غانم.

يُذكر أن آخر مشاركات الفنانة إلهام شاهين كانت في مسلسل "ألفريدو" عام 2023، وشاركها البطولة الفنان أحمد فهمي.