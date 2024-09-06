كيف ردت روجينا على رفض ابنتها "مايا" العمل معها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تحدثت الفنانة روجينا عن انتقاد مسلسلها "سر إلهي" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024 من قبل الناقد طارق الشناوي، والذي بسببه رفع زوجها الفنان أشرف زكي دعوة قضائية ضده يتهمه فيه بسب وقذف زوجته وأثار الموضوع جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

وحلت روجينا ضيفة ببرنامج "الراديو بيضحك" الذي يبث على "الراديو 9090"، وتطرقت خلاله عن النجاح الكبير لمسلسلها "سر إلهي"، وعن علاقتها بنجوم ونجمات الوسط الفني، ومشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تفاصيل وكواليس تخص حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وعن رفض ابنتها مايا التي تعمل كمساعد مخرج العمل معها، قالت: "ما بترضاش تشتغل معايا، وبتقولي لأ ماشتغلش معاكي معرفش ليه، وده مزعلني، وأنا نفسي أشتغل معاها وبتمنى بس خايفة هي ماترضاش تشغلني معاها لما تبقى مخرجة كمان كام سنة، وهي من صغرها وهي لسه طالبة في معهد سينما بتقول محدش له دعوة بيا، راحت لأستاذ رامي إمام وتدربت معاه، وهي دلوقتي من أهم الأسامي في مساعدي الإخراج ومجتهدة وبتحب شغلها والناس كلها بتحبها، وفي أول تجربة ليها هتبقى حاجة كبيرة وحاجة مهمة".

كما تحدثت عن مشاركة ابنتها مريم في مسلسل "سر إلهي"، قائلة: "كنت لما بعمل معاها مشهد مببقاش مركزة في نفسي وبعمل استوبات وبفضل باصة لها وببقى متشتتة وخايفة عليها أوي، وساعات أقعد أنصحها نصايح مش صح وأقعد أديها أدائي وأنا شخصيتي غير شخصيتها وأنا أكيد مدرسة مختلفة عنها هم شباب وجداد وعندهم حالة في التمثيل مختلفة، وكان أستاذ رؤوف عبد العزيز يقولي إبعدي عنها، ويقولها لو ماما قالت لك حاجة متسمعيش كلامها".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة روجينا كانت بمسلسل "سر إلهي" وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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