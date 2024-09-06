هاجر السراج تزور أطفال مستشفى "57357".. وهذا ما قالته (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة الشابة هاجر السراج، عن زيارتها لمستشفى "57357" لعلاج سرطان الأطفال، وأعادت نشر عدد من مقاطع الفيديوهات من الزيارة.

وظهرت "هاجر" بالفيديوهات وهي تقابل عدد من أطفال المستشفى، وحرصت على مشاركتهم تفاصيل الأنشطة اليومية الخاصة بهم، كما ظهرت وهي تتجول بعدد من أقسام المستشفى، إلى جانب فيديو آخر وهي ترقص مع الأطفال، وعلقت: "بنبسط أوي معاكم".

وكانت بداية هاجر السراج بمسلسل "ضد الكسر" عام 2021، ومسلسل "بطلوع الروح" عام 2022، مرورًا بمسلسل "بطن الحوت" عام 2023.

يذكر أن، آخر مشاركات هاجر السراج كانت بمسلسل "حالة خاصة" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض مطلع العام الجاري، إلى جانب مسلسل "إمبراطورية م" بطولة الفنان خالد النبوي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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