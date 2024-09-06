إنجي علاء تنشر صورا من حفل عقد قران شقيقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت المؤلفة إنجي علاء، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من عقد قران شقيقتها ناريمان الذي أقيم مساء أمس الخميس.

ونشرت إنجي، الصور، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "من كتب كتاب ناريمان أختي.. الحمد لله رب العالمين..اللهم بارك لهما وبارك عليهما وأجمع بينهما في خير".

وكانت إنجي علاء، قد أعلنت في وقت سابق انفصالها عن الفنان يوسف الشريف، عبر حسابها الرسمي بموقع "x"، قائلة: "قدّر الله وما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

وأضافت: "دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".

وبخصوص مصير مسلسل "راكون" الذي تتعاون فيه مع طليقها الفنان يوسف الشريف، أكدت إنجي علاء، انتهائها من كتابة سيناريو مسلسل "الراكون" منذ عام، واستغرق كتابته عامين متتاليين وعن عدم علمها السبب وراء تأجيله أو ميعاد عرضه، إلى جانب تحضيرها لمسلسل تشويقي اجتماعي لم تكشف عن تفاصيله وعلقت عبر حسابها الرسمي على تطبيق "ثريدز": "كله خير".

ويعد مسلسل "الراكون" هو التعاون الثالث بين الفنان يوسف الشريف وطليقته السيناريست إنجي علاء وذلك بعد نجاحهما من قبل بمسلسل "لعبة إبليس" والذي عرض بموسم دراما رمضان عام 2015، ومسلسل "كوفيد 25" وتم عرضه بموسم رمضان عام 2021.