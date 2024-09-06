مها أحمد: "أنا جبلة وباخد برشام التناحة ومش عايزة أخد دواء الغلابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة مها أحمد، رسالة لمتابعيها عبر السوشيال ميديا بعد تعرضها للتنمر، مؤكدة أنها لن تقبل العلاج على نفقة الدولة.

ونشرت مها، مقطع فيديو ، عبر حسابها على "تيك توك" قالت فيه: "أنا جبلة مش بيحوق فيا أي تنمر، وباخد برشام التناحة، وبسف على السفافين وأتمزج وأحب أطلعهم على المسرح".

وتابعت: "شغلي على التيك توك وعلى أي برنامج مش هسيبه طول ما فيه فلوس مش هسيبه لأنك مش هتنفعيني يا عين أمك".

واستكملت مها أحمد: "مش هينفع أروح أتعالج على نفقة الدولة مع إني فنانة ومن حقي، بس ساعتها هتتنمروا وتقولوا دي بتاخد دواء الغلابة وأنا مش عايزة أخد دواء الغلابة.. عايزة أعالج نفسي بنفسي".

وأضافت: "عايزة أعمل علاقات مع الداعمين من برة.. يمكن أسافر أشتغل برة أو يمكن شيخة من الشيوخ تشوفني تشغلني عندها .. ليه لأ، عندي طموح أروح أشتغل عند الناس برة بس مشتغلش هنا، عشان انتوا متنمرين ومش هتقولوا دي ست بـ 100 راجل وبتشتغل".

يذكر أن، مها أحمد من مواليد 1974، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت في مسلسلات "سوق مجرى العيون" و "حلو الكلام" و "الدبابير" وهي طالبة، ثم قدمت مسرحية "شرم برم"، وقدمت بعد ذلك مسلسلات منها "الوتد" و "أوبرا عايدة" و "حديث الصباح والمساء" و "ترويض الشرسة" و "أبيض × أبيض" و "القضاء في الإسلام"، واشتركت في أفلام سينمائية كثيرة منها "عبده مواسم" و "لخمة راس" و "الباشا تلميذ".