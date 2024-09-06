هكذا احتفل كريم فهمي بعيد ميلاد ريهام عبد الغفور الـ 46

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان كريم فهمي، رسالة للفنانة ريهام عبد الغفور، احتفالا بعيد ميلادها الـ 46.

ونشر كريم، صورة له مع زوجته وريهام عبد الغفور، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "ريكو اللذاذة والجدعنة كلها.. كل سنة وانتي طيبة".

وتعد ريهام عبد الغفور من مواليد 6 سبتمبر 1978، وهي ابنة الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور.

وتزوجت ريهام رجل من خارج الوسط الفني وأنجبا ابنهما "يوسف" وبعد طلاقهما تزوجت من شريف الشوبكي عام 2019 وأنجبا ابنهما "فاروق".

وتخرجت "ريهام" في كلية التجارة قسم لغة إنجليزية، وشاركت في عدد من المسلسلات بينها "العائلة والناس، حديث الصباح والمساء، زيزينيا الجزء الثاني"، بالإضافة إلى عدد من الأعمال السينمائية بينها "ملاكي إسكندرية، كان يوم حبك، جاي في السريع، العربي سندريلا، صاحب صاحبه"، ومن أبرز أعمالها المسرحية "الملك لير" مع الفنان يحيى الفخراني.

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