شكرا لقرائتكم خبر عن نجل فؤاد المهندس يسترجع ذكرياته مع والده لليوم السابع بمئوية الأستاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد فؤاد المهندس طريقة احتفال والده بعيد ميلاده، بالتزامن مع ذكرى ميلاده المائة قائلا، "لم يكن يظهر عليه محبة هذا اليوم بصورة كبيرة، وكان يشعر إن في سنة فاتت، ولكن في نفس الوقت كان هذا اليوم من داخله يشعر بالسعادة مع الاتصالات الكثيرة من جانب زملائه وأحبائه الذين يهنئونه بعيد ميلاده".



وأضاف محمد فؤاد المهندس لليوم السابع، "والدي كان يحب المسرح بصورة كبيرة، وكان هو المكان اللى يمنحه كل الطاقة اللازمة، فحتى لو كان تعبان بصورة كبيرة كان بيخف على المسرح، ومرة من المرات نزل وهو حاطط جهاز تنظيم ضربات القلب أثناء عرض مسرحي له".

واسترجع محمد فؤاد المهندس ذكريات عاشها مع والده قائلا، "فى عزاء والدة فريد شوقى الأخير قال له أثناء تصافحهما دى اتخطفت يا فؤاد، فقاله مين اللى اتخطفت دي عندها 92 سنة".

ويتزامن اليوم الجمعة الـ 6 من سبتمبر مع ذكرى ميلاد الفنان الراحل فؤاد المهندس الـ 100 نظراً لأنه ولد عام 1924، والذى اشتهر بتقديم أعمال فنية مهمة من خلال مدرسة خاصة في عالم التمثيل تفرد فيها بواسطة الكوميديا الذى يقدمها لجمهوره عبر معادلة مميزة جمعت بين الإفيهات والمضمون الجيد الذى طالما تميزت به أعماله.

كما اشتهر فؤاد المهندس برحلة ومسيرة مميزة ما بين السينما والمسرح وحتى الإذاعة مع كلمتين وبس، أيضاً تعلقت أجيال به مع عمو فؤاد.