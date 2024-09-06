شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا لـ فاطمة مصطفى: مسلسلي فى رمضان المقبل حلم حياتي وقضية كل امرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة روجينا عن مسلسلها المقبل في رمضان وقالت فى تصريحات لبرنامج الراديو بيضحك على إذاعة 9090 ، "المسلسل القادم هو حلم حياتي، وأراهن عليه بصورة كبيرة فهو من إخراج مي ممدوح، ويناقش قضية مهمة خاصة بالمرأة المصرية والعربية في الوطن العربى كله"، كما أكدت روجينا أن المسلسل مكون من 30 حلقة.

وحلت الفنانة روجينا ضيفة على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى عبر إذاعة الراديو 9090 خلال حلقة أمس الخميس، وأذيعت الساعة 5 مساء، وتطرقت خلال الحلقة إلى كواليس مسلسل سر إلهي التي خاضت به مارثون دراما رمضان الماضى.

كما استطاع المسلسل تحقيق نجاح كبير مع إعادته على شاشة dmc إذ حقق نجاحاً كبيراً فور عرضه وهو ما حصل أيضاً على منصة watch it .

مسلسل سر إلهي مكون من 15 حلقة وعرض لأول مرة فى شهر رمضان الماضى 2024، والعمل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.