بوسي شلبي لـ رجاء الجداوي في ذكرى ميلادها: "لن ننساكي وكنتي فرحة حياتنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أحيت الإعلامية بوسي شلبي، ذكرى ميلاد الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي الذي يوافق اليوم 6 سبتمبر.

ونشرت بوسي، صور لها مع الجداوي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حبيبت القلب الهانم وست الهوانم وحشتيني عيد ميلادك في الجنة يا أغلى الناس.. لن ننساكي.. كنتي فرحة حياتنا، الدعاء لك أحلى هدية في عيدك".

وتعد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي من مواليد 6 سبتمبر 1934.، وهي ابنة شقيقة الفنانة تحية كاريوكا، انتقلت مع شقيقها الأكبر (فاروق) لتقيم لدى خالتها تحية، وتلقت تعليمها الأول في مدارس الفرانسيسكان بالقاهرة.

وعملت الراحلة رجاء الجداوي في إحدى الشركات الإعلانية بقسم الترجمة، وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها بلقب ملكة جمال القطر المصري في عام 1958، وأصبحت أشهر عارضة أزياء مصرية، وفي نفس الوقت عرفت طريقها إلى الفن، فتنقلت بين السينما ومسرح خالتها الفنانة تحيه كاريوكا.

وفي بداية سبعينيات القرن العشرين تزوجت بلاعب الكرة حسن مختار وأنجبت ابنة واحدة وهي "أميرة".

وتوفيت رجاء الجداوي، يوم 5 يوليو 2020 بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأصيبت الممثلة الراحلة بالفيروس منذ نهاية مايو 2020 وتلقت علاجا مكثفا وجرعات بلازما من متعافين من الفيروس لكن المسحات التي أجريت لها للكشف عن المرض ظلت إيجابية حتى وافتها المنية.

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