١٢ سبتمبر.. العرض الأول لفيلم "بليغ عاشق النغم" بالأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، يعلن المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر عن موعد العرض الأول للفيلم الوثائقي الطير المسافر "بليغ.. عاشق النغم" والمقرر عرضه يوم الخميس الموافق ١٢ سبتمبر في تمام الساعة ٨ مساء بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما، وإخراج وتصوير مدير التصوير د. حسين بكر، وفكرة وسيناريو الناقدة السينمائية فايزة هنداوي، مونتاج كلا من المونتيرة منار حسني وغادة ٠سراج ونسمة مصطفى. أما تصميم المناظر، فقد صممه شادي العناني، فيما تولت منيرة محمد فهيم إدارة الإنتاج. الموسيقى التصويرية للفيلم من تأليف الدكتور أحمد عاطف، والجرافيك من تصميم أحمد السرجاني، وقام بمكساج الفيلم إبراهيم عبدالعزيز، وتصحيح الألوان طارق نظير، وتصميم البوستر هيثم الباجوري.

ويقدم الفيلم رحلة شيّقة في حياة الملحن الذي صنع ألحانا خالدة تزينت بها أصوات عمالقة الغناء العربي، مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة الجزائرية. يركز الفيلم على مراحل مهمة من مسيرته الفنية، بدءاً من بداياته وحتى ذروة إبداعاته، مع تسليط الضوء على علاقاته المهنية التي ساهمت في تشكيل موسيقاه الفريدة.

ويعتمد العمل على مواد أرشيفية، إضافةً إلى مقابلات مع شخصيات مؤثرة من نجوم الغناء والموسيقي والسينما في حياة بليغ حمدي، ويعد الفيلم ليس فقط استعادةً لذكريات هذا الموسيقار الفذ، بل أيضاً نافذة جديدة لفهم أعمق لتأثيره على الموسيقى العربية.

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