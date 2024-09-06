بسبب "عنوان مضلل".. وفاء عامر ترد: "أكن كل التقدير والاحترام للعوضي ورمضان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خرجت الفنانة وفاء عامر، عن صمتها وهاجمت أحد المواقع الإلكترونية بسبب عنوان مضلل على حد قولها وهي تتحدث فيه عن الفنان محمد رمضان والفنان أحمد العوضي.

وأعادت وفاء، نشر عنوان الخبر المتداول لها وتضمن الآتي: "وفاء عامر تهين وتفضح العوضي ومحمد رمضان بنفس الوقت"، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عايزة أفهم أنا من كوكب تاني ولا ايه يعني، ايه العنوان ده؟، هي دي صحافة إلكترونية ولا توقيع ولا إيه أنا الصحافة اللي اتربيت عليها محترمة وميقولوش كدب، أكن كل التقدير والاحترام للعوضي ورمضان، ولا عزاء للمضللين الغاويين التريند".

وكانت آخر مشاركات الفنانة وفاء عامر بمسلسل "حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، كما شاركت الفنان محمد رمضان بطولة مسلسل "نسر الصعيد" والذي عرض بموسم دراما رمضان 2018.

يذكر أن وفاء عامر تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها الجزء الثاني من مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال ويعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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