دانييلا رحمة تتعاقد مع المنتج صادق الصباح لعمل فني في رمضان 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عن تعاقدها مع المنتج صادق الصباح من أجل عمل فني من المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2025.

ونشرت دانييلا، مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي بغرفة اجتماعات رفقة صادق الصباح، وعلقت: "رسميًا، الاستعدادات بدأت لرمضان 2025" ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى تخص العمل.

واحتفلت دانييلا رحمة بزواجها من المغني السوري ناصيف زيتون مطلع شهر يوليو الماضي، وأقيم حفل الزفاف في مدينة جبيل بلبنان، وأعلنت عن خبر الزواج بجلسة تصوير رومانسية نشرها الثنائي عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

دانييلا رحمة هي ممثلة ومذيعة وعارضة أزياء لبنانية، ولدت في أستراليا، وعادت إلى لبنان عام 2010، حيث شاركت في مسابقة ملكة جمال المغتربين وفازت باللقب، وعادت بعد ذلك لأستراليا إلا أن قررت العودة إلى لبنان، وشاركت بعدها في برنامج المسابقات "Dancing with the Stars"، وانهالت عليها العديد من العروض لتقرر الاستقرار والإقامة في لبنان.

وكان الظهور الأخير للفنانة دانييلا رحمة كضيفة ببرنامج "الليلة دوب" تقديم الفنان حسن الرداد الذي يعرض على قناة "Mbc 1".

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