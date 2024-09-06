انتقادات سلبية لفيلم "Joker: Folie a Deux" بعد عرضه في مهرجان فينيسيا الـ 81

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تعرض فيلم "Joker: Folie a Deux" لانتقادات لاذعة من قبل النقاد بعد عرضه ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 هذا العام.

وعلى الرغم من وقوف الحضور ما يقرب من 11 دقيقة بعد عرض الفيلم احتفاءًا بنجومه، إلا أن أحد النقاد وصفه كونه لم يضف أي جديد لجزئه الأول الذي عرض عام 2019 وحقق نجاحًا جماهيريًا ونقديًا فاق كل التوقعات بإيرادات عالمية تخطت حاجز المليار دولار، كما فاز الفيلم بجائزتي أوسكار هما "أفضل ممثل في دور رئيسي" للنجم العالمي خواكين فينيكس، وجائزة "أفضل موسيقى تصويرية".

وقارن البعض الجزء الثاني من الفيلم بجزئه الأول وأكد العديد من النقاد أن المخرج تود فيليبس لم يقوم بتطوير أي من أحداث الجزء الأول وأن الجزء الثاني لم يحمل أي جديد، وحاز الفيلم على تقييم "5.9/10" من موقع "IMDB" العالمي مقارنة بالجزء الأول الذي حصل على تقييم "8.4/10" وسط العديد من التساؤلات وأن الإجابة النهائية ستكون للجمهور عندما يتم عرض الفيلم تجاريًا مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وتواصل "Warner Bros" الشركة المنتجة الترويج للفيلم استعدادًا لبدء عرضه تجاريًا، ونشرت بوستر دعائي عبر صفحتها على "إنستجرام" الذي تخلله النجمين العالميين خواكين فينيكس وليدي جاجا في أول تعاون لهما على شاشة السينما، كما نشرت صورا من كواليس الفيلم مؤخرًا ظهر خلالها خواكين فينيكس وهو داخل أحد المحاكم ومن ورائه المغنية ليدي جاجا في شخصية "هارلي كوين"، إلى جانب صورة أخرى لمخرج الفيلم تود فيليبس وهو يعطي تعليماته لليدي جاجا بأحد المشاهد.

يذكر أن، الممثل خواكين فينيكس يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الدراما والتشويق "The Island"، وفيلم الكوميديا "Eddington" الذي يعيد خلاله التعاون للمرة الثانية مع المخرج أري استر بعد فيلمهما "Beau is Afraid" عام 2023.

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