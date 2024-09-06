إلهام شاهين تنشر صورا من حفل زفاف ابن شقيقها.. وتوجه رسالة للعروسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من حفل زفاف ابن شقيقها مدير التصوير محمود شاهين، موجهة رسالة للعروسين.

ونشرت إلهام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف مبروك زفاف إبني الغالي وحبيب قلبي محمود شاهين وعروسته مها.. ربنا يسعدكم ويوفقكم.. أتمنى لكم كل الخير من كل قلبي".

وشهد حفل زفاف ابن شقيق إلهام شاهين، حضور لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق عماد متعب، وزوجته يارا نعوم، والفنان حسام الحسيني، والفنان كريم محمود عبد العزيز، والسيناريست تامر حبيب، والفنانة ناهد السباعي.

وتوجهت إلهام شاهين إلى حفل الزفاف عقب حضورها عزاء والد زوجة شقيقها الفنان أمير شاهين، الذي أقيم مساء الخميس في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يُذكر أن، آخر مشاركات الفنانة إلهام شاهين كانت بمسلسل "ألفريدو" عام 2023، وشاركها البطولة الفنان أحمد فهمي.

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