22 صورة من حفل عيد ميلاد روتانا ابنة غادة عبد الرازق.. ونجمات الفن يعلقن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من حفل عيد ميلاد ابنتها "روتانا" الـ 35.

ونشرت غادة، صورا من الحفل وظهرت خلالها بإطلالة جريئة، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ليلة ذهبية".

وتفاعل مع تدوينتها عددا من نجمات الفن، حيث كتبت رانيا يوسف "حلو يا دودو.. اللوك ده جديد ومختلف أوي". وكتبت سوسن بدر"قمراية". بينما كتبت سلمى أبو ضيف "واو واو واو". فيما كتبت ديانا حداد "مدهش".

وكانت غادة عبدالرازق، قد أثارت مؤخرا حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي عقب تداول صورا لها تظهر خلالها بـ"نحافة شديدة".

وفي تصريحات تليفزيونية سابقة ببرنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة قناة "ON" قالت غادة عبد الرازق: "أنا ست مريضة، وبتعالج من 35 سنة فـ متقوليش استقرارك النفسي لأن أنا بالتأكيد معنديش استقرار نفسي ولا عاطفي".

وتابعت: "وبحسد الناس التانين على الاستقرار والبيت وزوج والأطفال، وكل حاجة، أنا ممكن كمان أحس أني دمرت ناس حواليا".

وأضافت: "بنتي روتانا كان في يوم من الأيام عندها استقرار في بيتها، وانفصلت.. ممكن أكون أنا اللي قصرت في ده، فممكن أكون أنا عامل من العوامل اللي بوظت حياتها".

يذكر أن، غادة عبد الرازق شاركت في بطولة مسلسل "صيد العقارب" بطولة محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبد الغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، منال سلامة، عماد رشاد، محمد علي رزق، وغيرهم، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

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