شكرا لقرائتكم خبر عن كزبرة يعلن طرح ميني ألبوم جديد: هرجع أعمل أغاني عشان أفرح الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مطرب المهرجانات كزبرة طرح ميني ألبوم جديد بعنون "الفرح"، بداية من 9 سبتمبر الجاري، وذلك من خلال حسابه بموقع "إنستجرام".

ونشر كزبرة صورة لأغاني الألبوم وكتب عليها: "بصراحة أنا كنت مش عايزة أنزل أغاني تاني.. بس الحاجة الوحيدة اللي خلتني أرجع أعمل أغاني تاني إنى لقيت آخر فترة أغلبية الأغاني اللي بتنزل ملهاش علاقة بالأفراح، وبدأنا ننسى إن ده كان هدفنا من الأغاني".

وأضاف كزبرة ، "وفجاة كلها بقت تغني أغاني خطر، وبقينا نصعب المواضيع وبقينا غامضين فقررت أعمل ألبوم الهدف منه، كله الرقص والبهجة والبساطة والسعادة، ألبوم الفرح كزابيرو هيفرح كل الناس، البوم الفرح ٩/٩الساعه٩".



كزبرة

يذكر أن كزبرة يواصل حاليا تصوير الجزء الثاني من فيلم "الحريفة"، الذي حقق نجاحا كبيرا في السينما خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولة العمل نور النبوي، نور إيهاب، سليم الترك، كزبرة، خالد الذهبي، أحمد غزي، كزبرة، عبد الرحمن محمد، فراس سعيد، ليلى عز العرب، سليم هاني، كريمة منصور، ريما مصطفى، محمد باشات، شريف دسوقي، بيومي فؤاد، بالإضافة إلى أحمد حسام ميدو لاعب الكرة السابق، وهو من إخراج كريم سعد.