شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد ضيفة شرف فى فيلم "عاشق" لـ أحمد حاتم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك النجمة هنا الزاهد كضيفة شرف ضمن أحداث فيلم "عاشق" بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، المقرر عرضه بالسينمات فى مصر 11 سبتمبر الجارى.

وتجسد الفنانة أسماء أبو اليزيد خلال فيلم "عاشق" دور مدمنة خلال الأحداث وتتورط فى العديد من المشاكل، كما يظهر بطل العمل أحمد حاتم فى دور طبيب معالج للإدمان وتتوالى الأحداث بينهما.

تدور قصة فيلم "عاشق" في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، حيث إن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.

فيلم "عاشق" بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيي الدين، كريم قاسم، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه فى إطار رومانسي لايت.